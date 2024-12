Ilfattoquotidiano.it - “Anche Mosè beveva birra, è citata venti volte nella Bibbia”: la scoperta nel nuovo studio

”: ne è certo Andrea Ravasco che, con questo titolo, ha scritto un libro (“. Alle origini della bevanda più diffusa al mondo”, edizioni San Paolo) che ripercorre la storia di una delle bevande più diffuse al mondo., l’autore dimostra che era conosciuta in tutti i popoli antichi. E dunque, nato e cresciuto in Egitto, avrà di sicuro conosciuto la bevanda fermentata che grande importanza avevasocietà egizia; allevato dalla figlia del Faraone e cresciuto a corte, difficilmente non sarà entrato in contatto con la”, scrive l’autore.Si tratta dunque di una bevanda antica che si tramanda da secoli. Se per il mondo occidentale spesso è considerata meno dignitosa del vino, nonostante la sua diffusione, “in realtà nel Vicino Oriente Antico – si leggepresentazione del libro – aveva una importanza notevole, a livello sia sociale sia religioso, tanto che in Mesopotamia vi era una divinità ad essa dedicata“.