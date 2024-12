Laprimapagina.it - L’interesse di Trump per la Groenlandia è “reale”: perchè è un’isola strategica al centro del mondo?

La, la più grande isola del pianeta, è tornata aldell’attenzione globale nel 2019, quando l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald, espresse il desiderio di acquistarla. Una proposta che suscitò perplessità, ironia e non poche polemiche, ma che, al di là delle provocazioni, sottolineò l’importanzadi questa terra remota. Per comprendereamericano verso la, è necessario analizzare la sua geografia, la storia, le risorse naturali e la sua posizione geopolitica.Geografia: una porta sull’ArticoLasi estende per oltre 2,1 milioni di chilometri quadrati, di cui circa l’80% è coperto da ghiacci perenni. Situata tra l’Oceano Atlantico e l’Artico, rappresenta un punto nevralgico per il controllo delle rotte marittime settentrionali, che stanno diventando sempre più accessibili a causa del riscaldamento globale.