Comandante e Cartón amici per il pelo Lo spot di Natale dell’Atletico Madrid per promuovere le adozioni – Il video

Si chiamanoi due protagonisti del tradizionalenatalizio. Due cagnolini che condividono le loro giornate in un canile e superata la diffidenza diventano compagni inseparabili.è un Border Collie elegante e giocherellone.è il suo opposto, un Greyhound diffidente e triste, che prima di arrivare al canile è stato maltrattato e abbandonato e ora fatica a ritrovare la gioia e le energie. I continui tentativi dialla fine danno i loro frutti: come avviene con le persone, gli opposti si attraggono e i due cagnolini alla fine stringono un rapporto sempre più solido. Tanto che, si finge zoppo per poter restare vicino al suo nuovo amico quando una mamma e un figlio in visita al canile chiedono di lui. «La lealtà è una decisione dell’anima», si legge in sovraimpressione alla scena finale, in cui i due cagnolini guardano la luna uno di fianco all’altro.