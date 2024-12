Lapresse.it - Ascolti Tv ieri 23 dicembre, De Martino show con Affari Tuoi e Cena di Natale – Le Pagelle

Lee i dati deglitv di, lunedì 232024: STEFANO DE– VOTO 8Autentico trascinatore del pubblico a casa. Consi conferma sempre conelevati (5.6 milioni di media spettatori e 28% di share), ma Stefano Dedimostra di essere un grandeman anche con la sua presenza adi. Ospite di Antonella Clerici balla e canta assieme a Gianni Morandi e glilievitano (3.2 milioni e 20.5%). L’EREDITA’ – VOTO 7.5Ancora una grande performance nel preserale di Rai1 per Marco Liorni con L’Eredità: 4.153.000 spettatori di media pari al 25.4% di share. MULAN SU RAI2 – VOTO 7A Rai2 fa bene il clima natalizio. In access il Canto didi Topolino è stato seguito da 1.129.000 spettatori (5.6% di share). In prima serata Mulan raggiunge la media di 1.