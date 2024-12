Iltempo.it - "Venti forti e precipitazioni": scatta l'allerta gialla nel Lazio

Gli esperti lo avevano anticipato: l'arrivo di aria polare in gran parte delle regioni d'Italia ha provocato, a poche ore dall'inizio delle feste, il crollo drastico delle temperature. Nel mirino del cambio netto del quadro meteorologico anche il. La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regione ha emesso un'dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, e per le successive 24-36 ore. "Si prevedono suldaa burrasca dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a burrasca forte. Mareggiate lungo le coste esposte", si apprende. Previste "nevicate al di sopra dei 300-500 metri e localmente anche a quote inferiori, sui settori appenninici centro-meridionali, con apporti al suolo da deboli a moderati". Attese, poi, "da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, specie sui settori appenninici centromeridionali, a partire dalle prime ore di domani, martedì 24 dicembre e per le successive 24 ore".