Sport.quotidiano.net - La Cittadella beffata al 91’. Prima sconfitta per Gori

tuttocuoio 10 TUTTOCUOIO: Carcani, Moretti, Casari Bertona, Veron, Benericetti (46’ Boiga), Fino, Di Natale, Russo, Sansaro, Bardini, Centonze (75’ Chiti). A disp.: Dainelli, Haka, Renda, Severi, Fiscella. All. Firicano.: Piga, Manzotti (51’ Sala), Serra, Formato, Marchetti (92’ Rovatti), Sabotic, Guidone, Carretti, Caesar Tesa (94’ Orlandi), Bertani (59’ Teresi), Martey (73’ Sardella). A disp.: Rosa, Gandolfi, Andreotti, Mata. All.. Arbitro: Scarpati di Formia Reti: 91’ Casari Bertona. Note: ammoniti Formato, Caesar Tesa, Veron Un gol al 91’ rovina il Natale dellaa Ponte a Egola dal Tuttocuoio dopo una gara in cui il pari sembrava ormai in cassaforte per i biancazzurri. L’ottavo ko stagionale allontana la zona playoff (-10), ma il vantaggio sui playout (In coda vincono solo San Marino e Sammaurese) per la squadra dirimane di 3 lunghezze.