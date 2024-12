Laprimapagina.it - Honda e Nissan si fondono: nasce il terzo colosso mondiale dell’automotive per sfidare Cina e USA

Leggi su Laprimapagina.it

L’annuncio della fusione trasegna una svolta importante nel panorama dell’industria automobilistica globale. Con l’inclusione di Mitsubishi Motors, questa operazione punta a consolidare la posizione del gruppo comeproduttore, con una produzione complessiva di circa 8 milioni di veicoli nel 2023, dietro solo a Toyota e Volkswagen.Obiettivi della fusioneL’accordo è stato concepito per contrastare il predominio dei costruttori cinesi nel mercato dei veicoli elettrici e per affrontare i nuovi dazi previsti con l’amministrazione Trump negli Stati Uniti. La fusione consentirà di:Condividere i costi di ricerca e sviluppo, fondamentale per l’evoluzione delle tecnologie legate ai veicoli elettrici e software correlati.Ottimizzare la produzione, attraverso l’integrazione di componenti comuni e riduzione dei costi.