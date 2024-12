Iltempo.it - Centri in Albania verso la riattivazione. Piantedosi: rimpatrio di chi non ha diritto

Avanti con il contrasto dell'immigrazione irregolare: "I" in"sono pronti e saranno molto utili per velocizzare le procedure di riconoscimento della protezione a chi ne ha, ma soprattutto deldi chi non ne ha. La recente sentenza della Cassazione ha confermato la possibilità di un prossimadeiche valuteremo proprio a partire da questo vertice", dichiara il ministro dell'Interno Matteoin un'intervista al Corriere della Sera. E sull'ipotesi che la Corte europea possa decidere diversamenteaggiunge: "Non credo che questo potrà succedere, almeno non in termini tali da impedire del tutto che il progetto possa decollare ed essere efficace. Ho da sempre avuto fiducia nella giustizia, e il recente primo pronunciamento della nostra Cassazione me ne dà conferma.