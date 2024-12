Lanazione.it - Amianto killer, maxi risarcimento: oltre 300mila euro agli eredi. Condannato il ministero della Difesa

La Spezia, 23 dicembre 2024 – Per due anni aveva prestato servizio di leva al Centro addestramento recluteMarina Militare presso l’ArsenaleSpezia, operando come elettricista sulle navi dragamine Gaggia, Glicine e Vischio. Erano gli anni Sessanta, in cui l’veniva utilizzato in tutti gli ambienti di vita delle navi, dalle paratie di isolamento ai locali che ospitavano le brande dei marinai. Cinquanta anni dopo, nel 2014, quel materiale mortale gli ha presentato il conto, con l’insorgenza di un mesotelioma maligno che, nel marzo del 2020, lo portò alla morte. Un’altra vittima dell’eternit, riconosciuta nei giorni scorsi dal Tribunale del lavoro di Cari, che nel riconoscere la vittima come persona equiparata alle vittime del dovere, hailnon solo a una favore di moglie e figli, ma anche al pagamento degli assegni arretrati previsti dalla legge.