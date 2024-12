Secoloditalia.it - Acca Larenzia, l’Anpi vuole mettere fuori legge la memoria di tre giovani innocenti. Che pena

Prevenire è meglio che curare devono aver pensato i nostalgici della guerra civile e degli anni di piombo che si annoverano tra le file del. Così invece di aspettare gli eventi si ‘portano avanti’. E chiedono fin d’ora al Viminale il divieto della commemorazione della strage di, 7 gennaio 1978. La mattanza, che ha segnato ladi Roma e dell’Italia intera, nella quale vennero freddati tressimi militanti del Fronte della Gioventù, Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni. Morti di serie b evidentemente, ai quali non è concesso il ricordo e l’omaggio della comunità a cui appartenevano e dei cittadini. L’alibi per rinnovare l’inqualificabile slogan degli anni ’70, uccidere un fascista non è un reato, è quello della pericolosa adunata neofascista, dell’orgia di saluti romani.