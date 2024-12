Lanazione.it - A Iolo la magia del presepe vivente. Oltre 250 figuranti e tanta passione

Prato, 23 dicembre 2024 – Pastori, mestieranti, vestali, danzatrici, sacerdoti, lebbrosi e romani. Saranno quasi 250 idell’edizione 2024 deldi, concinquanta volontari impegnati da mesi nell’organizzazione. Una grande tradizione che, con cadenza biennale, che va avanti ormai daventi anni. L’obiettivo è far immergere partecipanti e visitatori, che per ogni edizione affollano la frazione, nella Betlemme di 2024 anni fa, creando un suggestivo percorso tra botteghe di fabbri, falegnami, lavandaie, centurioni e uomini e donne abbigliati come antichi romani. A rivestire i personaggi delsono naturalmente i residenti di: c’è chi lo da da pochi anni, chi da più di dieci. La Misericordia è sempre in prima fila, in collaborazione con la parrocchia di San Pietro e con il patrocinio e il contributo del Comune.