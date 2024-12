Ilrestodelcarlino.it - "Noi reduci dalla Coppa. Vanno gestire le energie"

Arriva una delicata trasferta in Toscana oggi per la Omag Mt San Giovanni nella terza giornata del ritorno della regular season di A2 volley femminile contro la Fgl-Zuma Castelfranco Pisa. La squadra di coach Marco Bracci, ex giocatore azzurro che ha praticamente vinto tutto nel corso della sua carriera, è reducevittoria per tre set a uno sul campo del Volley Casalmaggiore, e occupa la sesta posizione in classifica con tredici punti. Rispetto alla gara di andata la squadra toscana, però, presenta una novità, avendo ingaggiatoCbf Balducci Macerata la regista Federica Braida che sostituirà la partente Noemi Moschettini. La gara che si giocherà al Pala Parenti di Santa Croce sull’Arno, è molto insidiosa poiché l’Omag-Mt affronterà un sestetto che sta attraversando un ottimo periodo di forma psico-fisica in quanto è reduce da tre vittorie nelle ultime quattro gare disputate.