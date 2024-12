Ilgiorno.it - Mobilità, 900 posti bici gratuiti. In arrivo il bando del Comune per la gestione di sei velostazioni

Novecentoe coperti in aree di interscambio, così ilagevola laleggera. E cerca uno sponsor per lae manutenzione delle sei nuoveche saranno operative a partire dalla primavera prossima presso le stazioni di Bignami, Bisceglie, Centrale, Maciachini, Molino Dorino, Romolo e per l’adeguamento delle due già esistenti, presso i parcheggi di interscambio di Abbiategrasso e Comasina. Entro un mese sarà on line ilper individuare un soggetto che per la durata minima di tre anni e in via sperimentale, si occuperà del controllo e delladi questi luoghi, in cambio della possibilità di sfruttare spazi pubblicitari all’esterno dellee nelle immediate vicinanze delle strutture. Lo sponsor dovrà garantire l’accesso alle, ciascuna con 150, dalle ore 5.