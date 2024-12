La strana morte di Fabiola Capresi investita nel pisano Sull’asfalto nessun segno di frenata | si indaga per omicidio volontario

Leggi su Open.online

Non è un pirata della strada la persona che ha investito, uccidendola,, 57 anni, residente nel. La donna sarebbe statavolutamente lungo la statale dei Tre Comuni a Montescudaio, nel, con una vettura sparata ad alta velocità. Questa l’ipotesi, riporta oggi Repubblica, dei carabinieri di Volterra, che seguono la pista dell’. Anche perché non c’è alcundi. Cosa non quadra nell’investimento diInizialmente si era creduto a un incidente stradale. Era arrivato anche l’appello del sindaco di Montescudaio, Loris Caprai, che aveva invitato il pirata a costituirsi. Ma ci sono «elementi strani» spiegano gli inquirenti. Il cadavere della donna presenta profonde ferite in più parti del corpo, tra cui la testa.