I pronostici di domenica 22 dicembre | Serie A Bundesliga Liga Premier League

di22A,in campo, il big match è Tottenham-Liverpool.La diciassettesima giornata diA prosegue questacon altre quattro partite in programma. Si parte alle 12:30 con la Roma in zona retrocessione che ha assoluto bisogno dei tre punti contro il Parma falcidiato dagli infortuni. Alle 15:00 sempre in coda alla classifica scontro diretto che vale doppio tra Venezia e Cagliari.Idi22A,(LaPresse) – IlVeggente.it Alle 18:00 la scatenata Atalanta di Gasperini non dovrebbe fermare la sua marcia inarrestabile contro l’Empoli, pure in difficoltà a causa dell’alto numero di infortuni. Chiude Monza-Juve coi bianconeri che ritrovato il sorriso nelle coppe, vogliono finalmente tornare alla vittoria anche in campionato.