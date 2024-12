Pianetamilan.it - Flachi su De Ketelaere: “Gli ha fatto solo bene l’andare via dal Milan”

Ospite di Maracanà, su TMW Radio, è stato l'ex calciatore Francesco. Argomento Dee il cambio tra le sue prestazioni dalall'Atalanta.merito della cura Gasperini? Ecco il pensiero di. "Gli hal'andare via dal, dove aveva tante pressioni. Gasp lavora anche singolarmente e crea il giocatore che vuole. Chi ha la fortuna di avere Gasperini deveringraziarlo. Anche perché dopo essere andati via dall'Atalanta difficilmente fanno. Gli fa fare carriera a questi ragazzi. Deha le qualità, ma è cambiato a livello fisico e mentale a Bergamo. Quando stai, è la testa che fa girare tutto".