Sci alpino Super-G femminile Sankt Moritz 2024 | trionfa Huetter Goggia chiude terza

Corneliavince il-G di, gara valida per la Coppa del Mondo/2025 di sci. Al ritorno in Europa dopo il weekend in Nordamerica con le gare di Beaver Creek, è la sciatrice austriaca a conquistare il primo dei duegiganti in programma sulle alpi svizzere. Secondo posto per la beniamina di casa Lara Gut-Behrami, mentre il rientro nel circuito di Sofiaprosegue a gonfie vele grazie a un ottimo terzo posto. Le luci dei riflettori erano però puntate su Lindsey Vonn, fuoriclasse statunitense che a 40 anni compiuti ha fatto ritorno alle gare, a quasi cinque anni di distanza dall’ultima volta (nel febbraio 2019). Ecco com’è andata.Vince l’austriacaArriva il bis per Corneliadopo la vittoria in discesa a Beaver Creek. 1:15.18 il tempo che ha permesso all’austriaca di accendere luce verde e di salire sul gradino più alto del podio.