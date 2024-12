Ilveggente.it - Bayer Leverkusen-Friburgo, Bundesliga: tv, probabili formazioni, pronostico

Leggi su Ilveggente.it

è una partita valida per la quindicesima giornata die si gioca sabato alle 18:30: diretta tv,.Da circa un mese e mezzo ilha ricominciato a correre, dimostrando di meritarsi l’appellativo di “anti-n Monaco”. Le Aspirine innon hanno più sbagliato un colpo da inizio novembre e quella ottenuta una settimana fa in casa dell’Augsburg (0-2) è stata la quarta vittoria di fila (la settima se teniamo conto pure delle altre due competizioni che vedono protagonista il Werkself, Champions League e Coppa di Germania).: tv,(Ansa) – Ilveggente.itDopo l’ultimo turno il divario nei confronti deln Monaco capolista, sconfitto a sorpresa nella trasferta di Mainz, si è ulteriormente ridotto: ora sono 4 i punti che separano i campioni di Germania in carica dai bavaresi, desiderosi di riprendersi lo scettro dopo averlo ceduto lo scorso maggio.