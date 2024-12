Tvplay.it - Milan, Cardinale risponde alla critiche: salti di gioia per Fonseca

Ilnon sta attraversando un bel periodo, e la proprietà RedBird guidata da Gerryè sempre più nel mirino delledei tifosi.C’è poco di cui essere felici, in questa stagione del. Nonostante gli investimenti estivi la squadra rossonera sta avendo un’annata alquanto deludente, e dopo un inizio stentato e una leggera risalita la panchina diè ora nuovamente in bilico. Immancabilmente ledei tifosi si sono rivoltesocietà, e in particolare al proprietario Gerry, accusato per la confusione che regna nel club.diper. (LaPresse) TvPlay.itRedBird, la società di, è entrata in possesso delnell’estate del 2022, subito dopo la vittoria dello scudetto, subentrando al fondo Elliott.