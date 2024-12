Tpi.it - Il 2025 tra palco fede e realtà: tutti gli appuntamenti culturali da non perdere

L’Anno Santo, per il quale sono attesi circa 30 milioni di pellegrini in arrivo a Roma, il nuovo Festival di Sanremo targato Carlo Conti, le mostre, i concerti e i film da non. Sarà unricco di eventi per il mondo della cultura e degli spettacoli.Caput mundiUn evento storico ed eccezionale è ovviamente il Giubileo, con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in programma il 24 dicembre. “Pellegrini di speranza” è il tema scelto da Papa Francesco per questo anno giubilare, che avrà tra i suoi momenti più simbolici e significativi l’apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia il 26 dicembre. Poi il 29 dicembre Bergoglio aprirà la Porta Santa di San Giovanni in Laterano. E ancora il 1° gennaio verrà aperta la Porta Santa della Basilica papale di Santa Maria Maggiore, mentre il 5 gennaio sarà aperta quella della Basilica di San Paolo fuori le Mura.