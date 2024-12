Ilfattoquotidiano.it - “Ho paura anche a camminare per strada. Non ho seviziato nessun animale, mia figlia è spaventata”: la ‘pescivendola più bella d’Italia’ replica alle accuse

È arrivata, dopo giorni di accese polemiche e scontri, ladellapiù. Carmela Febbraro, infatti, è stata accusata di maltrattamento degli animali dall’animalista Enrico Rizzi durante un servizio de Le Iene. Una segnalazione che ha poi portato alla chiusura del profilo TikTok della donna. Lì, infatti, sostiene Rizzi, sarebbe stato pubblicato il presunto maltrattamento messo in atto dalla content creator: “Una coppia campana che da diversi mesi si divertiva su TikTok a promuovere la propria attività commerciale con btti totalmente ridicoli, sfruttando, umiliando e maltrattando in maniera davvero disumana dei poveri animali vivi come se fossero degli oggetti e costringendoli a subire sevizie ed ingiustificati patimenti in barba al codice penale”, aveva detto Rizzi su Instagram.