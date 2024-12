Oasport.it - Ciclocross, a Hulst ultima occasione per gli “umani” prima del ritorno di van der Poel. 26 italiani presenti

Prosegue inesorabile la Coppa del Mondo di2024-2025 che arriva alla stretta di fine anno solare: in programma da qui fino alla fine del 2024 ci sono ben quattro tappe, con in rapida successione, Zonhoven, Gavere e Besançon. Si parte proprio dalla tappa di, in Olanda, che sarà l’al maschiledeldi Mathieu van derche potrebbe ridurre la concorrenza alla lotta per il secondo posto.Tutte le categorie saranno impegnate, dagli juniores agli élite e in totale saranno 26 glial via: tra gli juniores al maschile Mattia Agostinacchio, Filippo Grigolini, Ettore Fabbro, Giacomo Serangeli, Patrik Pezzo Rosola e Mattia Gagliardoni, mentre al femminile Elisa Ferri, Giorgia Pellizotti, Elisa Bianchi, Nicole Azzetti ed Elisa Giangrasso. Tra gli under 23 al maschile invece ci sono Filippo Agostinacchio, Samuele Scappini, Stefano Viezzi, Tommaso Cafueri e Lorenzo Masciarelli.