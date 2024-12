Ilgiorno.it - Musei civici di Monza premiati per l'accessibilità: doppia medaglia a Roma

Sono tornate dacon unache premia l’eccellenza deidi, e più di preciso del progetto grazie al quale sono state abbattute nel museo le barriere architettoniche, fisiche e sensoriali, rendendolo l’unico in Italia pienamente accessibile a tutti (persone diversamente abili, non udenti e non vedenti). La responsabile deiSarah Mongelli e l’assessora alla Cultura diArianna Bettin, hanno ritirato in Campidoglio il premio dei Cavalieri e ambasciatori del bene, destinato ai 100 enti e associazioni più meritevoli d’Italia dell’anno, a cui si è aggiunto il riconoscimento ancora più prestigioso della Maxima Laude, assegnato ai 10 dei 100 ritenuti particolarmente virtuosi, patrocinato dalla presidenza del Consiglio dei ministri e da undici ministeri.