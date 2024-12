Lettera43.it - Giovanni Liverani è stato eletto nuovo presidente dell’Ania

Leggi su Lettera43.it

L’assemblea, l’Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, si è riunita giovedì e haper il triennio 2025-2027. Inoltre, è stata nominataemerita Maria Bianca Farina e sono stati scelti i membri delconsiglio direttivo. Lo comunica una nota ufficiale. Ingegnere laureato al Politecnico di Milano,cofondatore di Genertel negli Anni 90, la prima compagnia assicurativa online in Italia. Nel corso della sua carriera, ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità, arrivando ai vertici del gruppo Generali sia in Italia che all’estero.: «Il settore assicurativo in Italia è una parte fondamentale del sistema socio-economico del Paese»fino ad aprile 2024 amministratore delegato della business unit “Germania, Austria, Svizzera” di Generali, la seconda divisione del gruppo con oltre 20 miliardi di euro di premi.