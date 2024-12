Fondazione Carima dona 16 milioni in strumentazioni mediche agli ospedali di Macerata

Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Carima dona 1,6 milioni in strumentazioni mediche agli ospedali di Macerata

Diciassettedi ultima generazione per un valore di 1,6di euro. È il regalo di Natale che laha fatto all’Ast e, soprattutto, alla comunità maceratese, visto che vanno a potenziare il sistema sanitario per renderlo più equo, efficiente e sostenibile, mettendo i clinici nelle condizioni di operare al meglio. Quattro apparecchiature sono ad alto contenuto tecnologico: un angiografo vascolare per la Radiologia interventistica diretta da Salvatore Alborino, e un ecografo di secondo livello dotato di poltrona ginecologica per Ostetricia e Ginecologia, diretta da Mauro Pelagalli, all’ospedale di. Poi una colonna videolaparoscopica per la Chirurgia dell’ospedale di Camerino, diretta da Rosolino Pellerito; un laser ad olmio per l’Urologia dell’ospedale di Civitanova, diretta da Willy Giannubilo.