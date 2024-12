Iltempo.it - Nomine Rai, ultimi fuochi prima delle feste: le novità per tg e sport

Leggi su Iltempo.it

Siamo arrivati quasi a Natale e il sortilegio che da ormai due mesi cinge di catene Viale Mazzini non è ancora stato spezzato. La presidenza Rai per Simona Agnes, considerata un'eccellenza europea tanto da essere ammessa nel prestigioso Executive Board della European Broadcasting Union, continua a non essere ufficializzata in commissione di Vigilanza per via della guerra tra maggioranza e opposizioni. E ormai, come anticipato in primis dal Tempo, i possibili sviluppi sono rinviati a dopo le festività natalizie, se non a Festival di Sanremo concluso. Il percorso per avallare la nomina di Simona Agnes, tuttavia, si fa sempre più accidentato. Almeno al momento attuale. Il Movimento 5 Stelle resta tetragono sulla sua posizione contraria, e il Pd di Elly Schlein intendeaspettare la riforma della governance eliminando l'odiata "legge Renzi" che ha affidato il controllo della tv pubblica al Governo togliendola al Parlamento, e poi pensare alle