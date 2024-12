Anteprima24.it - Napoli, Santagada annuncia “riapertura Parco Mascagna il 25 gennaio”. Altri 3 alberi da tagliare

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 3 minuti“Ilriaprirà il prossimo 25”. L’annuncio è dell’assessore Vincenzo, in una lettera alle associazioni. Ildel Vomero Arenella è chiuso dal 7 settembre 2023. Il lungo stop è dovuto a ragioni di sicurezza, e ai programmati lavori di riqualificazione. Intervento però rivelatosi tormentato, con due ditte a passarsi il testimone dell’affidamento. In mezzo, anche l’abbattimento di 23, ritenuti malati dall’amministrazione. Da 15 mesi, intanto, si susseguono proteste. Ora l’assessore al Verde prova a chiudere l’intricata vicenda. Nel comunicare la data dispecifica che “il nuovo cronoprogramma tiene conto” di alcuni elementi. “Sia delle giornate da recuperare a causa delle allerte meteo registrate nelle scorse settimane – spiega l’assessore del comune di-, sia dei 30 giorni aggiuntivi previsti per la realizzazione delle lavorazioni incluse nel Progetto di Variante finalizzato a migliorare e ottimizzare gli interventi, con particolare attenzione al risanamento del patrimonio arboreo“.