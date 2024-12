Ilgiorno.it - L’oro nero del capo ultrà milanista: tir, elicotteri e tonnellate di hashish. Altro arresto per Lucci

Milano, 18 dicembre 2024 – Ancora la droga. Sempre la droga. Tredidal Marocco in meno di un anno e coca imbarcata in Brasile sulle navi dirette in Spagna. Spedizioni da milioni di euro. Al centro di tutto, stando all’ultima indagine della Procura, c’era una volta di più l’ormai exdella Curva SudLuca, che ieri mattina si è visto recapitare in cella a Voghera la quarta ordinanza di custodia cautelare in carcere in meno di tre mesi. L’operazione degli investigatori della Squadra mobile, coordinati dai pm Leonardo Lesti e Rosario Ferracane e guidati dal dirigente Alfonso Iadevaia e dal vice Domenico Balsamo, è il secondo tempo di unblitz andato in scena tre anni fa, quandofu arrestato per narcotraffico: in quell’occasione, i poliziotti avevano messo nel mirino le conversazioni criptate che il quarantatreenne di Scanzorosciate, nome in codice Belvaitalia, intratteneva quotidianamente con fornitori e acquirenti sulla piattaforma Encrochat,certo di essere al riparo dalle intercettazioni.