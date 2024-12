Sport.quotidiano.net - Calcio prima CATEGORIA: il serricciolo colleziona il secondo pareggio consecutivo dopo il cambio della guida tecnica. Taricco: "Risultato giusto se si considera le defezioni che ci stanno limitando»

Ancora nessuna vittoria per il nuovotargato Paolini che dal suo arrivo ha messo a segno due buoni pareggi. Così come quello con il Capezzano anche ilarrivato contro il Cqs Pistoia soddisfa l’ambiente gialloblù. Contro una formazione determinata a uscire quantodalla zona playout il punto guadagnato può ritenersi, infatti, importante. I lunigianesi, che vivono più o meno la stessa situazione dei pistoiesi, si sono così calati nell’insidiosa trasferta con l’intento di voltare pagina e cominciare a riprendere a sorridere. Lo 0-0 che è venuto fuori ben rappresenta l’andamento di un match pressoché equilibrato in cui entrambe le formazioni hanno provato ad avere la meglio l’una sull’altra, senza, però, riuscirci. La difesa dei galletti si è ben comportata, frenando le avanzate dei locali e cercando di concedere loro pochi spazi di manovra.