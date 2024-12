Cityrumors.it - Torino, coppia di coniugi trovata morta in casa | Le ipotesi degli investigatori

A trovare i due corpi è stato il fratello della donna, che lavorava con il marito nell’agricoltura e non aveva figli. Il punto delle indaginiUn ritrovamento shock quello che, in queste ore, sta sconvolgendo la piccola comunità di Moncalieri, alle porte di. Emanuele Tuninetti ed Antonella Tarabra, lui di 69 anni e lei di 61 anni, erano marito e moglie e insieme lavoravano come agricoltori. Poche ore fa, però, il fratello della donna li ha trovati senza vita all’interno della lorodi via strada Chisola 6: qual è l’di chi indaga.disenza vita in: l’è di omicidio-suicidio (cityrumors.it / ansafoto)Non riuscendo a contattare la sorella e il cognato, il fratello della donna poisenza vita con il corpo completamente martoriato si sarebbe recato presso lain cui abitava con il marito.