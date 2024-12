Ilgiorno.it - Dalle Baleari a Parabiago: insegnanti spagnoli in Erasums per promuovere una scuola esclusiva

(MILANO) – Una delegazione di, provenienti dall'Istituto IES Baltasar Porcel di Andratx (Maiorca, Isole), è stata accolta nei giorni scorsi dal sindaco di, Raffaele Cucchi, presso la Sala Consiglio del Comune. La visita si inserisce nell'ambito del progetto Erasmus “Promoting inclusive processes at school with digital storytelling”, avviato dall’Istituto di via IV Novembre della città lombarda. A guidare la delegazione spagnola la dirigente Antonina Pujol Bosch, accompagnata dai docenti Carlos Adrián García Rodríguez e María Trinidad Ortega Comino. Presenti, per l'Istituto comprensivo di, alcunilocali tra cui il noto Roberto Morgese. L’incontro rappresenta un importante momento di confronto tra due realtà scolastiche europee che, fin dallo scorso ottobre, lavorano insieme sia attraverso incontri online, sia mediante visite in presenza nelle rispettive scuole.