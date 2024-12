Casino online | strategie di marketing e bonus

Leggi su Ildenaro.it

Negli ultimi quindici anni, il gioco pubblico in Italia è cresciuto notevolmente; secondo i dati elaborati da I-Com (l’Istituto per la Competitività), tra il 2006 e il 2022 la raccolta complessiva è passata da 35 miliardi a 136 miliardi di euro. In forte ascesa soprattutto il segmento del gioco, che nel 2022 ha prodotto il 55% dei ricavi complessivi del settore. “Nel giro di pochi anni” – si legge nella nota di i-com.it – “il comparto ha raddoppiato il proprio valore”, a fronte di una “raccolta media pro-capite nazionale annua per l’supera quota €1.700”. In aggiunta, l’Istituto sottolinea anche quanto siano significative “le tendenze che riguardano l’apertura di nuovi siti e account”, a riprova di come l’offerta di mercato continui ad aumentare.Ledidei casinòL’espansione del settore del giocoha favorito la comparsa di una miriade di casinò digitali; di conseguenza, sono aumentate notevolmente le opzioni a disposizione degli utenti, così come la concorrenza tra i vari concessionari autorizzati che operano sul mercato italiano.