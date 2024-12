Anteprima24.it - Molinara, festa dell’olio e scoperta delle piante di aulivello

Tempo di lettura: 2 minutiPer festeggiare un’annata straordinaria di raccolta, la Cooperativa agricola Terrediorganizza una serata di assaggi e di confronto attorno ai temi legatialla olivicoltura e al territorio presso il frantoio aziendale.Appuntamento alle ore 18:30 di mercoledì 18 dicembre in Contrada Fonteliveri a.“Sarà unaall’olio e alla buona raccolta – dichiara il Presidente dellaCooperativa agricola Rocco Cirocco – . Unaper i produttori di, perquelli di fuori, per chi ha scelto il nostro frantoio e per chi ci ha fattosemplicemente compagnia in questa lunga e straordinaria stagioneolive”.L’occasione è utile a far conoscere e assaggiare l’olio nuovo e le etichetteTerre di. “Non ci sarà solo l’olio ma anche leche producono oliodi” – annuncia il Presidente.