Sofia Goggia è tornata! Strepitosa vittoria nel Super G di Beaver Creek

Dopo l’ottimo secondo posto conquistato in discesa libera al ritorno in gara, 313 giorni dopo l’infortunio,aveva detto di aver sciato “all’80% del proprio potenziale” e che quei 16 centesimi di divario rispetto alla vincitrice Cornelia Hütter (campionessa di specialità in carica) sarebbero stati “la benzina da infuocare in vista delG”. Beh, che dire, aveva ragione: la bergamasca ha dominato a, portandosi a casa unae dominante.Scesa con il pettorale numero 13 sulla pista californiana,aveva di fronte a sé un riferimento che sembrava davvero complicato daare, quello di Lara Gut-Behrami, campionessa in carica di Coppa del Mondo, autrice di una gara apparentemente perfetta e inabile: Federica Brignone, Cornelia Hütter e Marta Bassino si sono solo avvicinate, ma non sono riuscite aare la svizzera.