Libera Morganti è il nuovo presidente

Giuseppe Mariaè stato nominato per acclamazionedi. Il direttivo del partito, che si è riunito la scorsa settimana, ha completato le nomine interne e ha anche indicato così i componenti della nuova segreteria politica. Sempre all’unanimità è stata approvata la proposta del segretario Giulia Muratori di indicare il consigliere Luca Boschi come suo vice segretario. Sempre su indicazione del segretario Muratori sono stati individuati i membri della segreteria politica dinella quale ci sono Mabel Bevitori, Gian Carlo Capicchioni, Laura Carattoni, Enzo Colombini, Ivan Foschi, Emily Lazzari, Marina Lazzarini, Andrea Rosa, Micol Rossini, Nicola Tonelli e Mimma Zavoli. La riunione si è conclusa col rinnovo della fiducia per l’operato del gruppo consigliare e dei segretari di Stato Matteo Ciacci e Alessandro Bevitori.