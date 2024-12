Ilfattoquotidiano.it - Domenica In, guerra tra le compagne di Pino Daniele: l’omaggio al cantante rimandato per evitare la “rissa” in diretta

Un omaggio trasformatosi in un campo minato. Latra le “” diha costretto Mara Venier a rimandare il ricordo delIn, peruna “zuffa” in. A svelare i retroscena è il Corriere della Sera in un articolo a firma di Renato Franco, che racconta di una telefonata “durissima” tra Fabiola Sciabbarrasi, ex moglie di, e Mara Venier. Sciabbarrasi avrebbe “invitato” la Rai eIn a non dare spazio ad Amanda Bonini, ultima compagna del, minacciando anche una diffida legale.Sciabbarrasi, nella sua telefonata, ha sottolineato il grande dolore che la presenza di Amanda Bonini avrebbe arrecato alle figlie del. Un dolore legato non solo alla scomparsa di, ma anche alla fine del matrimonio con Sciabbarrasi, che non ha mai digerito “lo scippo sentimentale”.