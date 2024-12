Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Cortina d’Ampezzo 2024 in DIRETTA: nove azzurri agli ottavi di finale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.00 Nelle qualificazioni maschili miglior tempo di Daniele Bagozza, ma vannoanche Roland Fischnaller, quarto, davanti ad Edwin Coratti, quinto, e Maurizio Bormolini, sesto, mentre Gabriel Messner, decimo, precede Aaron March, 11°. Esce invece Mirko Felicetti, 20°. Nelle qualificazioni femminili, invece, passanoLucia Dalmasso, terza, Jasmin Coratti, sesta, ed Elisa Caffont, decima, mentre non ce la fa Elisa Fava, 22ma.LADELLOCROSS A CERVINIA DALLE 11.30Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dello slalom gigante parallelo di, evento valido per la Coppa del Mondo diparallelo/2025. Dopo il trionfo di Jasmin Coratti a Carezza la spedizione italiana ci riprova ancora sulle nevi di casa.