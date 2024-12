Zonawrestling.net - WWE/TNA: Il passaggio di Jordynne Grace dalla TNA alla WWE potrebbe avvenire già a Gennaio

La giornata di oggi ha visto come una delle notizie principali quello che sembrerebbe un secondo capitolo della storia Tessa Blanchard/TNA.Ma non è solo della Blanchard l’unico pensiero in casa Anthem,infatti sarebbe ai saluti.WrestleTalk informa che l’ex three time Knockouts Champion avrebbe ridiscusso il contratto per farlo terminare a.Non è un mistero qualeessere la prossima destinazione di, le numerose apparizioni ad NXT e la partecipazioneRoyal Rumble dello scorso anno, infatti suggeriscono che la modifica sia stata per poter firmare con la WWE.Incontrerà prima Tessa?Dave Meltzer attraverso il Wrestling Observer Newsletter oltre a dare per certa la nuova firma di Tessa Blanchard con la TNA, ha rivelato che l’ultimo piano creativo comprendentesarebbe quello di farle feudare brevemente.