Relegato per decenni a mangime Ecco la roveja il legume ritrovato che piace anche agli chef

Per l’agricoltura italiana sono anni di ricerca e studio, alla riscoperta di antiche tradizioni andate perse e cultivar o varietà storiche dimenticate, che potrebbero valorizzare il territorio promuovendone la produzione e cultura gastronomica. Delle infinite tipologie di legumi per esempio, latorna a riscuotere un certo successo e non solo presso le comunità autoctone. Scopriamone insieme storia, proprietà e ricette., ildel Centro ItaliaDalle numerose denominazioni, la, Roveglia, Roveggia e via dicendo, è un pisello che esiste più o meno da sempre nel Mediterraneo. Si pensi che trova menzione persino nei ricettari medievali e, prima ancora, dei romani. In passato, chissà quante massaie hanno avuto fra le proprie mani questopiccino. Immaginiamo tante, soprattutto nei territori umbri e marchigiani, aree in cui si sarebbe diffusa.