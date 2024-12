Mistermovie.it - Mister Movie | Interstellar Il Capolavoro di Nolan Torna al Cinema e Raggiunge Nuovi Traguardi

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.Un successo senza tempo: il ritorno diA dieci anni dalla sua uscita originale, ildi Christopher, si riconferma una pietra miliare della fantascienza. Riproposto neiesclusivamente in formato IMAX dal 6 dicembre, il film ha già lasciato il segno al botteghino, guadagnando 14 milioni di dollari in tutto il mondo nel primo fine settimana del suo ritorno. Questo risultato ha portato la pellicola a incassare complessivamente 193,7 milioni di dollari a livello nazionale, assicurandole un posto tra i 50 film di fantascienza con il maggior incasso di tutti i tempi negli Stati Uniti.Ambientato in un futuro in cui l’umanità lotta per la sopravvivenza, il film segue l’ex pilota NASA Cooper (interpretato da Matthew McConaughey) in un viaggio epico attraverso la galassia alla ricerca di un nuovo pianeta abitabile.