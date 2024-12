Oasport.it - LIVE Bayern Monaco-Juventus, Champions League calcio femminile in DIRETTA: Bonansea parte titolare!

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.03 Ecco le formazioni ufficiali:(4-2-3-1): Mahmutovic; Gewinn, Viggosdtorri, Ericsson, Simon; Stanway, Zadrazil; Harder, Dallmann, Buhl; Damjanovic. A disp. Wellmann, Sembrant, Hansen, Schuller, Lohmann, Seither, Zigotti Olpe, Bett, Zawistowska, Kerr, Zahringer, Hunten. All. Straus.WOMEN (4-4-2): Peyraud-Magnin, Lenzini, Kullberg, Calligaris, Bergamaschi, Caruso, Bennison, Boattin, Krumbiegel, Vangsgaard,. A disposizione: Proulx, Capelletti, Schatzer, Lehmann, Rosucci, Cantore, Bragonzi, Beccari, Thomas, Cocino, Ferraresi, Gallo. All: Massimiliano Canzi18.02 Buonasera e benvenuti allatestuale di.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allatestualein, lagioca per il ranking e la gloria.