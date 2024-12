Iltempo.it - La surreale difesa del presidente coreano: "Legge marziale solo un atto di governo” - GUARDA

“L'opposizione sta ora facendo la danza delle spade del caos, sostenendo che la dichiarazione dellacostituisce undi ribellione. Ma è davvero così?”. Lo ha chiesto ilsudYoon Suk Yeol durante un discorso televisivo in cui ha difeso la sua decisione di emanare lail 3 dicembre scorso, salvo poi ritirarla poche ore dopo. Yoon ha detto che laè undiche non può essere oggetto di indagini e non equivale a una ribellione. Ha aggiunto che il dispiegamento di quasi 300 soldati all'Assemblea nazionale è stato concepito per mantenere l'ordine, non per dissolverla o paralizzarla.