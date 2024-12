Sport.quotidiano.net - Giudice sportivo. Corridonia, squalificato Marinelli

I provvedimenti deldall’Eccellenza alla Prima categoria. Eccellenza. Un turno: Grassi e Marino (Fabriano Cerreto), Peroni (K Sport), Di Matteo, Pagliarini (Montegranaro), Sassaroli (Portuali Dorica). Promozione. Una gara: Gesuè (Azzurra Colli);), Giovagnoli (Marina), Vignaroli (Montegiorgio), Fuglini (Palmense), Palazzi, Del Pivo e Letizi (Vismara), Ferrini (Tavulli). Saranno recuperate sabato 21 dicembre le partite rinviate dello scorso turno che proseguiranno dal minuto in cui sono state fermate: alle 14.30 il direttore di agra fischierà la ripresa di Pergolese-Biagio Nazzaro e alle 15 di Aurora Treia-Azzurra Sbt. La prima era stata sospesa al 15’ sullo 0-0 per un grave infortunio occorso a un calciatore; la seconda al 23’ della ripresa, quando gli ospiti stavano conducendo 2-1, per un infortunio dell’arbitro.