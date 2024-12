Fagnani e Mammucari… La Corrida la frecciatina di Amadeus è top Tutti senza parole

Leggi su Caffeinamagazine.it

Dopo un lungo stop a causa della pandemia, Laè tornata in televisione, riconquistando il pubblico con il suo mix di divertimento, spontaneità e, soprattutto, autoironia. Nato negli anni Cinquanta grazie all’idea di Corrado e del suo fratello Riccardo Mantoni, il programma è stato uno dei pionieri dei talent show italiani, dando spazio agli “dilettanti allo sbaraglio” che si esibisconofiltri, ma con molta voglia di divertirsi. Oggi, Laè tornata grazie ad.Mercoledì 11 dicembre, il sesto appuntamento della stagione è tornato sul Nove conal timone e l’orchestra di 30 elementi diretta dal Maestro Leonardo De Amicis. A fare da capopopolo della serata è stato il conduttore e speaker radiofonico Sergio Friscia. Come sempre, il cuore pulsante dello show è il pubblico in studio, che con applausi, campanacci, fischietti e pentole accoglie (o boccia) le esibizioni dei concorrenti.