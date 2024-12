Zonawrestling.net - WWE: Debutto per il figlio del pugile Evander Holyfield durante i tapings di “LFG”

La WWE sta lanciando un nuovo format dal nome “Legends and Future Greats” che andrà in onda su A&E a partire dal prossimo anno. Il nuovo show si concentrerà sull’affiancamento di nuovi prospetti a vere e proprie leggende che faranno loro da mentori. Vedremo non solo dei match sul ring, ma anche gli allenamenti di questi giovani prospetti. In palio un contratto con la WWE.per ildel celebreIeri notte prima della messa in onda di NXT, si sono tenuti idel nuovo format WWE LFG (Legends and Future Greats) e nell’occasione ha debuttato sul ring Elijahdel famoso, che ha affrontato Anthony Luke, altro giovane prospetto.è un ex giocatore di football americano che ha militato nei Cincinnati Bengals, ma la sua carriera si è interrotta nel 2022 a causa di un infortunio al ginocchio.