Oasport.it - Sport Invernali, “non è mai troppo tardi” per scoprirsi vincenti. Dallo sci alpino al nordico, il 2024-25 comincia nel segno dei late bloomers

Leggi su Oasport.it

“Non è mai. Corso di istruzione popolare per il recupero dell’adulto analfabeta” è stato un programma televisivo andato in onda negli anni ’60. Condotto da Alberto Manzi, aveva appunto l’obiettivo di insegnare lettura e scrittura agli analfabeti. Si trattava di autentiche lezioni in diretta televisiva, mandate in onda nella fascia preserale per permettere anche a chi già lavorava di potervi assistere.Premesso che vi sarebbe bisogno di qualcosa del genere anche ai giorni nostri, perché il livello di comprensione e analisi da parte del pubblico è colato a picco, non è questo il nodo del contendere. Il “non è mai” rappresenta uno dei leitmotiv dell’inizio della stagione-25 degli.Nello scisiamo reduci da un weekend in cui lo svizzero Thomas Tumler ha conseguito la prima vittoria della carriera alla “tenera età” di 35 anni e 33 giorni.