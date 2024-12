Puntomagazine.it - Nola: Diego De Silva il nuovo ospite al caffè letterario Mondadori

Leggi su Puntomagazine.it

Deil prossimodeldelladi piazza Marconi a. Noto per la sua capacità di trattare temi complessi con ironia e profondità emotiva (dalla sua penna è nato il commissario Malinconico da cui è stata tratta la fiction per Rai Uno con Massimiliano Gallo) Depresenterà il suo ultimo romanzo “I titoli di coda di una vita insieme” edito da Einaudi, in dialogo con la giornalista e direttore dello storeno, Autilia Napolitano.L’appuntamento è alle ore 18.30 di venerdì 13 dicembre e rientra nell’ambito della rassegna “Un Autunno Napoletano” promossa dalla libreria in sinergia con le associazioni del territorio (ScenartCultura In Vita; Fidapa di; Archeoclub di; Cif di Cimitile; Lions e Leo ClubHost Giordano Bruno; Pro Loco; Meridiese Amiamola).