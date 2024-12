Ilfattoquotidiano.it - “Macron è il responsabile dello stallo politico, i socialisti fanno bene a togliergli alibi” – Intervista all’ex candidata premier Castets

“Olivier Faure è stato chiaro: non propone in nessun caso un governo di coalizione con la destra. Sta cercando di dimostrare che la sinistra non è”. Tra Faure, segretario del Partito socialista, e Mélenchon, leader degli “indomiti”, negli ultimi giorni sono aumentati gli attacchi reciproci. I, come verdi e comunisti, sono stati ricevuti daall’Eliseo nelle consultazioni per il nuovo governo dopo la caduta del centrista Barnier: il capoStato domani annuncerà il nome del nuovo. Gli “indomiti”, come i lepenisti, non hanno messo piede nel palazzo presidenziale. Lucie, giàprima ministra del Nuovo fronte popolare, la coalizione della sinistra ora spaccata, approva la mossa di Faure ma chiarisce: “Io non sono iscritta a nessun partito, neanche al Partito socialista.