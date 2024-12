Francia, una «legge speciale» per scongiurare la crisi finanziaria. Macron vuole un nuovo premier «entro 48 ore», ma nei sondaggi vola Le Pen

Leggi su Open.online

Soluzioni inedite per problemi mai visti. Il governo francese, dimessosi la scorsa settimana dopo essere stato sfiduciato dal Parlamento e ora incaricato della gestione degli affari correnti, ha presentato questa mattina un progetto di «» per consentire allo Stato di funzionare nel 2025 dal punto di vista finanziario. Con la censura del governo di cdestra guidato da Michel Barnier, infatti, sono decaduti pure tutti i suoi progetti di, compresi quelli cruciali per il bilancio del prossimo anno. Proprio su quel terreno d’altra parte è andato a schiantarsi, almeno formalmente, l’esecutivo guidato dall’ex capo negoziatore Ue per la Brexit. Il Rassemblement National che ne aveva consentito la nascita e la navigazione per un paio di mesi ha staccato la spina una settimana fa per non assecondare una manovra considerata «punitiva» per i cittadini francesi: Barnier aveva disegnato un percorso sofferto di tagli di spesa e aumenti di alcune imposte nello sforzo di risanare il bilancio pubblico, gravato da un debito pubblico cresciuto a livelli record.