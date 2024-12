Iodonna.it - Dal tramonto della Vigilia fino alla mezzanotte di Santo Stefano, centinaia di volontari sono pronti a rispondere alle chiamate di chi è solo e cerca una parola di conforto

Anche quest’anno, mentre le luci delle case si accendono per le Feste natalizie e le famiglie si riuniscono attornotavole imbandite, idi Telefono Amico Italia si preparanoloro missione speciale: non lasciarenessuno. Daldidi voci amiche risponderanno a chi. Telefono Azzurro compie 30 anni X Telefono Amico, 600per chi èa NataleL’organizzazione è – da oltre 60 anni – un punto di riferimento fondamentale per chie ascolto, e il loro servizio si rivela ogni anno estremamente prezioso: «Il Natale amplifica ogni emozione – spiega Cristina Rigon, presidente di Telefono Amico Italia – Per chi è, il peso dell’isolamento diventa ancora più opprimente.